Ecco come rinascono le Terme Berzieri di Salsomaggiore | 44 milioni investiti si punta a 390 mila presenze

A Salsomaggiore Terme, le Terme Berzieri tornano a splendere dopo anni di lavori. Con un investimento di 44 milioni, l’obiettivo è raggiungere 390 mila visitatori all’anno. Durante un evento pubblico, si è fatto il punto sui lavori di riqualificazione che hanno riportato alla luce un patrimonio architettonico e culturale di grande valore. La città spera di riprendere a vivere anche grazie a questa rinascita.

"La Rinascita delle Thermae Berzieri": si è svolto a Salsomaggiore Terme un momento di confronto istituzionale dedicato alla conclusione dei lavori di riqualificazione che restituiscono alla cittadina emiliana un asset di straordinario valore architettonico, culturale ed economico, icona.

