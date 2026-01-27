Salsomaggiore rinascono le Thermae Berzieri

La riqualificazione delle Thermae Berzieri a Salsomaggiore ha concluso con successo i lavori di restauro. L’intervento ha valorizzato il patrimonio storico, architettonico e culturale del complesso termale, restituendolo alla comunità e ai visitatori. Questo progetto rappresenta un importante passo per la valorizzazione del patrimonio locale e lo sviluppo turistico della zona.

Si è svolto oggi a Salsomaggiore Terme l'evento istituzionale "La Rinascita delle Thermae Berzieri", dedicato alla conclusione dei lavori di riqualificazione dello storico complesso termale, restituito alla città dopo un intervento che ne valorizza il patrimonio architettonico, culturale ed.

