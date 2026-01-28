Eccellenza Fermana Barellini e la prima rete | Che emozione segnare a Osimo

Questa mattina al Diana di Osimo si è giocato un match intenso tra Fermana e Osimo. La Fermana ha reagito bene dopo essere passata in svantaggio, e Barellini ha segnato la prima rete, regalando un’emozione ai tifosi gialloblù. La partita si è accesa subito, ma alla fine i canarini sono riusciti a mettere in fila le forze e a conquistare una vittoria importante.

Una battaglia sportiva quella del Diana di Osimo che ha visto la Fermana reagire al meglio dopo lo svantaggio iniziale. Una doppia inzuccata di due difensori centrali con storie differenti. Il vantaggio di giallorossi è stato firmato da Luca Patrizi, il capitano con una lunga carriera alle spalle, complice anche un paio di gravi disattenzioni da parte della retroguardia canarina sull'angolo: non sono le prime in questa stagione. Poi la replica dei gialloblù che hanno trovato il pari con il gol di Jacopo Barellini, il difensore toscano ex Corticella, alla prima marcatura in malia Fermana nel giorno dell'esordio da titolare, complici anche le assenze del lungodegente Ruano (in ripresa) e di Rodriguez.

