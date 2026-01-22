La Fermana si prepara a un nuovo impegno in campionato, affrontando domenica l’Osimana in trasferta. Dopo il pareggio senza reti contro il Trodica al Recchioni, questa gara rappresenta un’altra tappa importante nella stagione. La sfida si inserisce in un momento cruciale, offrendo l’opportunità di consolidare la posizione in classifica e proseguire il percorso di crescita.

La Fermana è attesa dal secondo big match in appena sette giorni. Dopo aver chiuso senza reti davanti a 1200 spettatori al Recchioni contro il Trodica, ora c’è la trasferta in casa dell’ Osimana. Proprio i gialorossi che all’andata si imposero a Fermo con un secco 3-0 ma quella era una Fermana molto diversa da quella attuale. Una Fermana ancora in costruzione che iniziò l’inversione di marcia con il successo di Jesi e la cinquina al Fabriano Cerreto. Sono passati quasi quattro mesi e ora i canarini hanno 4 punti di vantaggio sull’accoppiata formata da Trodica e Montecchio: proprio contro i pesaresi è previsto lo scontro diretto in trasferta il prossimo primo marzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Fermana, domenica a Osimo altro crocevia della stagione

I leoncelli tornano a far punti. Eccellenza, il programma completo. Spicca il derby Osimo-Fabriano. La Fermana guida la classificaI leoncelli tornano a conquistare punti in Eccellenza, proseguendo il loro cammino nel girone di andata.

Leggi anche: Cremonese-Roma: per Gasperini arriva il primo vero crocevia della stagione giallorossa

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Eccellenza. Fermana, domenica a Osimo altro crocevia della stagione; Eccellenza / Fermana, tentativo di fuga: domenica l’esame Trodica; Eccellenza, si decide il campionato? C’è Fermana-Trodica; ECCELLENZA. Fermana-Trodica, nessun vincitore. Sorride la Civitanovese.

Eccellenza, si decide il campionato? C’è Fermana-TrodicaI canarini possono fuggire e compiere un passo enorme verso la Serie D. I biancoazzurri vogliono riaprire i conti ... centropagina.it

Eccellenza. Fermana a Civitanova senza tifosi gialloblùSi avvicina a grandi passi la sfida con la Civitanovese in programma domenica al Polisportivo di Civitanova per la ... ilrestodelcarlino.it

Le pagelle del big match d'#Eccellenza Difese migliori degli attacchi tra #Fermana-#Trodica facebook