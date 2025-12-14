I leoncelli tornano a far punti Eccellenza il programma completo Spicca il derby Osimo-Fabriano La Fermana guida la classifica

I leoncelli tornano a conquistare punti in Eccellenza, proseguendo il loro cammino nel girone di andata. Tra sfide emozionanti e il derby Osimo-Fabriano, il campionato si prepara a concludere questa prima fase. La Fermana guida la classifica, mentre ieri la Jesina ha battuto l’Urbino, segnando un momento importante nel torneo.

Ieri l’anticipo che ha visto la vittoria della Jesina sull’Urbino, oggi il resto del programma che chiuderà il girone di andata in Eccellenza. Ancora un derby per l’Osimana, all’Aghetoni, contro il Fabriano Cerreto. Senza testa alla ricerca della vittoria che manca da tre partite, come il gol. Problema realizzativo che ha pure il Fabriano Cerreto: una sola rete segnata dai cartai nelle ultime cinque uscite. ECCELLENZA, 15^ giornata, ore 14:30. Oggi: Tolentino-Matelica (ore 15), Fabriano Cerreto-Osimana, Fermana-Urbania, Fermignanese-Civitanovese, K Sport Montecchio Gallo-Montefano, Montegranaro-Chiesanuova, Sangiustese-Trodica. Sport.quotidiano.net

