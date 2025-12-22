Ambassador Felix | premiata l' eccellenza casertana alla Reggia
Si è svolta nella prestigiosa cornice del Palazzo Reale la cerimonia dei premi voluti dal presidente di Confindustria Caserta, Luigi Della Gatta. Un evento che, per chi lo ha vissuto e possiede una minima memoria storica del territorio, ha trasposto tra le mura vanvitelliane l’ombra densa e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Società casertana premiata da 'Il Sole 24 Ore'
Leggi anche: Aca premiata al 66° Industria Felix: è tra le imprese più sostenibili d’Italia
Caserta, Premio Ambassador Felix: Confindustria premia 14 eccellenze del territorio - Ottant’anni di storia diventano occasione per guardare avanti e cambiare racconto. pupia.tv
Ambassador Felix: L’Eccellenza Casertana brilla alla Reggia tra Innovazione e tanta memoria Olivettiana - Si è svolta nella prestigiosa cornice del Palazzo Reale la cerimonia dei premi voluti dal Presidente di Confindustria Caserta, Luigi Della Gatta. casertaweb.com
Premio Industria Felix 2025 a D'Amico: eccellenza gestionale e finanziaria - D'Amico premiata a Milano con Industria Felix 2025 tra le 124 aziende italiane più performanti per gestione e solidità finanziaria. horecanews.it
“Ambassador Felix” - facebook.com facebook
#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Confindustria Caserta: 14 “Ambassador Felix” alla Reggia x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.