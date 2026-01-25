Dopo il ciclone Harry Sinistra Italiana | Ricostruiamo con i soldi del ponte sullo Stretto

Dopo i danni causati dal ciclone Harry, Sinistra Italiana propone di destinare le risorse previste per il ponte sullo Stretto alla ricostruzione e al supporto delle zone colpite, in particolare la Sicilia. L’obiettivo è investire in interventi concreti per il miglioramento delle infrastrutture e il sostegno alle comunità, evitando sprechi e priorità inutili. Un approccio orientato a rispondere alle reali esigenze del territorio e dei cittadini.

Dopo gli enormi danni provocati dal ciclone Harry, “la prima cosa che il governo dovrebbe fare è dirottare le risorse che il ministro Salvini vuole sperperare per l'inutile e dannoso ponte sullo stretto alla realizzazione di tutte le opere necessarie a far rialzare la Sicilia e i suoi abitanti”.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Manovra, c’è il maxi-emendamento del governo: parte dei soldi del Ponte sullo Stretto spostati al 2033Il governo presenta un maxi-emendamento alla Manovra, introducendo diverse misure per la gestione delle risorse pubbliche. I freni di destra e sinistra all’Abbondanza: i casi Ilva e Ponte sullo StrettoL'articolo analizza i casi di Fratelli d’Italia e centrosinistra all’Abbondanza, confrontando le loro strategie e posizioni su importanti progetti come Ilva e il Ponte sullo Stretto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Neve abbondante e piogge record: ecco cosa succede dopo il ciclone Harry; Tregua dopo il ciclone Harry: cosa dobbiamo aspettarci; Due miliardi di danni per il ciclone Harry. Un Cdm la prossima settimana; Aree archeologiche in Sardegna: danni e scoperte dopo il ciclone Harry. Ciclone Harry, la conta dei danni supera il miliardo di euro in Sicilia. Nel Messinese arriva l’esercito. Danneggiate le rovine di Nora in SardegnaStrade distrutte, ferrovie interrotte e strutture balneari spazzate via. Nel Messinese interviene l'esercito per l'emergenza ... ilfattoquotidiano.it Siderno, riapre il tratto centrale del lungomare: ripartenza dopo i danni del ciclone HarryDopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry, Siderno (Reggio Calabria) compie un primo, importante passo verso la normalità. Da ieri sera è stata infatti ... laprimapagina.it OPINIONI | Dopo il ciclone Harry, le visite istituzionali sui luoghi devastati rischiano di trasformarsi in pura rappresentazione mediatica. Tra post, selfie e dichiarazioni, i cittadini reclamano concretezza: è il momento di tradurre la presenza in azioni tangibili, non - facebook.com facebook Lavori urgenti dopo il ciclone Harry: messi in sicurezza fiumi e territori a rischio x.com

