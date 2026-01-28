È morto Franco Menichelli l’angelo azzurro che fece volare l’Italia alle Olimpiadi

È morto Franco Menichelli, il ginnasta che ha portato l’Italia alle Olimpiadi. La sua scomparsa ha colpito il mondo dello sport, italiano e internazionale. Aveva 85 anni.

Il mondo dello sport italiano e internazionale piange la scomparsa di Franco Menichelli, una vera e propria leggenda della ginnastica artistica che si è spenta all'età di 85 anni. Noto come l' angelo azzurro, Menichelli ha rappresentato il volto pulito e vincente dell'Italia durante gli anni del boom economico, diventando un simbolo di eccellenza e innovazione tecnica molto prima che figure come Jury Chechi portassero nuovamente la disciplina alla ribalta globale. La sua carriera è stata un crescendo di successi che hanno segnato un'epoca, culminando con la storica medaglia d'oro conquistata ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 1964, un'impresa che resta scolpita negli annali della Federginnastica.

È morto Franco Menichelli, il ginnasta che negli anni Sessanta conquistò il cuore degli italiani.

È morto Franco Menichelli, uno dei più grandi ginnasti italiani di sempre.

