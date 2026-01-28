È morto Franco Menichelli, il ginnasta che negli anni Sessanta conquistò il cuore degli italiani. Nato nel quartiere Portuense di Roma, divenne famoso nel 1964 ai Giochi di Tokyo, quando vinse la medaglia d’oro nel corpo libero. Era il figlio del barista di Piazzale della Radio. La sua vittoria aprì un nuovo capitolo per la ginnastica italiana e lo rese un vero e proprio simbolo dello sport dell’epoca.

Il figlio del barista di Piazzale della Radio, quartiere Portuense in Roma, guadagna l’onore della cronaca giovedì 22 ottobre 1964 quando ai Giochi di Tokyo vince la medaglia d’oro nella ginnastica, specialità corpo libero. Franco Menichelli ha già ventitré anni, non è uno sconosciuto, quattro anni prima ai Giochi di Roma, alle Terme di Caracalla, ha vinto il bronzo nel concorso generale a squadre e di nuovo il bronzo nella sua specialità, il corpo libero. È il miglior ginnasta italiano. Però all’epoca la ginnastica è sport periferico, marginale, di nicchia. E l’unico Menichelli di cui parlano i giornali è Giampaolo, ala sinistra in quegli anni di Roma, Juventus e Nazionale azzurra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - È morto Franco Menichelli, l'"Angelo azzurro" che fece appassionare l'Italia alla ginnastica

