È morta la donna colpita dal figlio con la sparachiodi | un messaggio dell’uomo e il decesso cambiano il quadro

È morta Luciana Cat Berro, la pensionata di 65 anni colpita dal figlio con una sparachiodi. L’uomo aveva scritto un messaggio prima dell’aggressione, e il suo decesso cambia le carte in tavola. La donna non è riuscita a superare le ferite ed è deceduta in ospedale.

Non ce l’ha fatta Luciana Cat Berro, la pensionata di 65 anni brutalmente aggredita con una pistola sparachiodi dal figlio nella loro abitazione di Caselle Torinese. La donna è deceduta nella serata di ieri presso l’ Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. Le lesioni craniche e cerebrali provocate da quel colpo esploso a bruciapelo si sono rivelate, purtroppo, irreversibili. Ora il figlio sarà accusato di omicidio. Torino, non ce l’ha fatta la donna aggredita dal figlio con una pistola sparachiodi. Il dramma si è consumato nella notte tra sabato e domenica all’interno di una cascina in strada Torino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La donna di 65 anni, rimasta gravemente ferita dal figlio con una pistola sparachiodi, è deceduta questa mattina all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.

E’ morta ieri pomeriggio in ospedale la donna di 65 anni ferita nella notte di sabato dal figlio con una pistola sparachiodi nella loro casa di Caselle, nel Torinese.

È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel TorineseÈ morta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni ricoverata al Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa dal figlio 40enne con una pistola sparachiodi. La pe ... ansa.it

#Torino Non ce l'ha fatta Luciana Cat Berro. La donna, 65 anni, colpita quattro giorni fa con una pistola sparachiodi impugnata dal figlio, è morta ieri sera all'ospedale Giovanni Bosco. Luca Ferri, 40 anni, è in carcere. Aveva lui stesso chiamato i carabinieri d - facebook.com facebook

