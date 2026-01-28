Duello Inter-Milan Capello non ha dubbi | Nerazzurri con un organico più forte La classifica …

Fabio Capello non ha dubbi: l’Inter ha un organico più forte e secondo lui questa differenza si vede anche in classifica. L’ex tecnico rossonero ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ e ha commentato la lotta per lo scudetto, sottolineando che i nerazzurri stanno giocando meglio e hanno una squadra più completa. La sfida tra le due milanesi si fa sempre più intensa, e anche gli esperti non nascondono le loro opinioni.

Nella giornata di oggi, il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore rossonero Fabio Capello. L'argomento principale dell'intervista è il duello che sta accendendo la Serie A, vale a dire il testa a testa tra l'Inter di Christian Chivu capolista a 52 punti e il Milan di Massimiliano Allegri secondo a 47 punti, che però deve anche guardarsi alle spalle per proteggere il posto nella prossima Champions League. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole. LEGGI ANCHE: Milan, Aké può essere il tuo Akanji: perfetto per Allegri. Caratteristiche e quanto guadagna>>> Sulla lotta Scudetto tra Inter e Milan: «L’Inter partiva con un organico più forte, il Milan almeno sulla carta con l’obiettivo di tornare a giocarsi l’Europa anche se c’è sempre chi si aspetta qualcosa in più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

