Blitz antidroga a Roma 24enne arrestato con 6 chili di hashish e cocaina nascosti in frigo
Un ventiquattrenne romano è stato arrestato a Roma per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati oltre sei chili di droga nascosti in casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Indagato il poliziotto che uccise il cane a colpi di pistola durante il blitz antidroga
Ancona, choc al Piano. Il blitz antidroga finisce nel sangue: poliziotto spara e uccide un pitbull al parco. Le due versioni
Blitz antidroga al Parco Verde di Caivano: arrestato Ciro Migliore, ex compagno di Maria Paola Gaglione
Blitz antidroga dei Carabinieri tra Secondigliano e Arzano, in provincia di Napoli: 4 fratelli sono finiti in manette all’esito dell’attività. All’interno di un’abitazione i militari hanno anche sequestrato 54 kg di droga e, nel corso di un’altra perquisizione, una pistola B - facebook.com Vai su Facebook
Blitz antidroga dei Carabinieri tra Secondigliano e Arzano, in provincia di Napoli: 4 fratelli sono finiti in manette all’esito dell’attività. All’interno di un’abitazione i militari hanno anche sequestrato 54 kg di droga e, nel corso di un’altra perquisizione, una pistola B Vai su X
Blitz antidroga a Roma, 24enne arrestato con 6 chili di hashish e cocaina nascosti in frigo - Un ventiquattrenne romano è stato arrestato a Roma per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati oltre sei chili di droga nascosti in casa. Riporta virgilio.it
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it