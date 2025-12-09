Blitz antidroga a Roma 24enne arrestato con 6 chili di hashish e cocaina nascosti in frigo

Un ventiquattrenne romano è stato arrestato a Roma per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati oltre sei chili di droga nascosti in casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Blitz antidroga a Roma, 24enne arrestato con 6 chili di hashish e cocaina nascosti in frigo

Indagato il poliziotto che uccise il cane a colpi di pistola durante il blitz antidroga

Ancona, choc al Piano. Il blitz antidroga finisce nel sangue: poliziotto spara e uccide un pitbull al parco. Le due versioni

Blitz antidroga al Parco Verde di Caivano: arrestato Ciro Migliore, ex compagno di Maria Paola Gaglione

Blitz antidroga dei Carabinieri tra Secondigliano e Arzano, in provincia di Napoli: 4 fratelli sono finiti in manette all’esito dell’attività. All’interno di un’abitazione i militari hanno anche sequestrato 54 kg di droga e, nel corso di un’altra perquisizione, una pistola B - facebook.com Vai su Facebook

Blitz antidroga dei Carabinieri tra Secondigliano e Arzano, in provincia di Napoli: 4 fratelli sono finiti in manette all’esito dell’attività. All’interno di un’abitazione i militari hanno anche sequestrato 54 kg di droga e, nel corso di un’altra perquisizione, una pistola B Vai su X

Blitz antidroga a Roma, 24enne arrestato con 6 chili di hashish e cocaina nascosti in frigo - Un ventiquattrenne romano è stato arrestato a Roma per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati oltre sei chili di droga nascosti in casa. Riporta virgilio.it