Oltre due chili di hashish in uno zaino nascosto nell' armadio | 40enne arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania con oltre due chili di hashish nascosti nello zaino all’interno dell’armadio di casa. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di droga condotte dalle forze dell’ordine nella città. L’arresto mira a garantire maggiore sicurezza e a prevenire la diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio locale.

La droga, già confenzionata e pronta per la vendita, avrebbe fruttato oltre 30.000 euro I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, residente in città, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è il risultato di una mirata attività investigativa condotta dalla seconda sezione del reparto, specializzata nel contrasto agli stupefacenti e ai reati predatori. Attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, i militari hanno monitorato i movimenti dell’uomo, ricostruendo le presunte attività illecite nel contesto cittadino.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Spaccio di droga a Catania: arrestato 40enne con oltre due chili di hashish

Nascosto nell’armadio della casa protetta dove l’ex compagna vive con i figli: arrestatoUn uomo è stato arrestato a Verdello dopo aver cercato di sfuggire ai carabinieri nascondendosi nell’armadio di un alloggio protetto, dove risiedono l’ex compagna e i figli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Sequestrati oltre due chili di ecstasy, hashish e marijuana: fermati a Concesio e arrestati due pusher; Droga con i loghi delle serie tv: sequestrati 57 chili tra hashish e cocaina; Lotta a spaccio e degrado. Nella rete due chili di droga: Consumatori nel mirino; Torna a casa il diciassettenne arrestato con tre chili di droga.

Taranto, sequestrati oltre due quintali di carne non a normaI Carabinieri del NAS di Taranto hanno sequestrato oltre due quintali di alimenti di origine animale, ritenuti non conformi alle norme sulla sicurezza e l’igiene. Il blitz è scattato durante una serie ... trmtv.it

Supermarket della droga nei boschi di Mazzo: arrestati altri due pusher, oltre un chilo di sostanze sequestrateI due pusher, sorpresi mentre svolgevano la loro attività illecita in un’area boschiva strategica – a pochi passi dalla Strada Statale che conduce al Passo del Mortirolo – hanno tentato inizialmente ... intornotirano.it

Trasportava oltre 20 chili di hashish a bordo di un’auto a noleggio, arrestato Orvieto - Polizia stradale - La droga era contenuta in un borsone e suddivisa in 210 panetti Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/01/trasportava-oltre-20-chili-hashish-bordo-unauto facebook