Droga e armi scoperte in una cantina a Borgaro Torinese la nonnina che vi abitava era ignara di tutto

Cinquanta panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre tre chili, un fucile con canne mozze e uno a pompa e 50 cartucce di stesso sono stati scoperti e sequestrati nel corso di una perquisizione nella prima mattinata de 12 gennaio 2026 dai carabinieri della stazione di Caselle Torinese in una cantina occupata abusivamente in un palazzo di edilizia popolare di Borgaro Torinese. Sono in corso accertamenti sulla provenienza delle armi, finalizzati a risalire ai proprietari e ricostruire, per quanto possibile, il percorso che le ha portate in quel posto. L'inquilina dell'appartamento a cui era associata la cantina, un'anziana signora che da qualche tempo vive in una casa di riposo, è risultata del tutto ignara di quanto accaduto.🔗 Leggi su Torinotoday.it

