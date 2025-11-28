Incidente a Borgaro Torinese | auto si ribalta in carreggiata la conducente era ubriaca al volante

Torinotoday.it | 28 nov 2025

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 novembre 2025, in via Lanzo a Borgaro Torinese. Un'auto Renault Clio si è improvvisamente ribaltata all'altezza dell'autovelox, abbattendo anche un segnale stradale. La conducente, un'italiana sulla quarantina residente a Favria, è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

