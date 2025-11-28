Incidente a Borgaro Torinese | auto si ribalta in carreggiata la conducente era ubriaca al volante

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 novembre 2025, in via Lanzo a Borgaro Torinese. Un'auto Renault Clio si è improvvisamente ribaltata all'altezza dell'autovelox, abbattendo anche un segnale stradale. La conducente, un'italiana sulla quarantina residente a Favria, è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Incidente sul lavoro a La Morra (Cuneo): precipita da una struttura in costruzione, in ospedale imprenditore di Borgaro Torinese ift.tt/vHCqaYI Vai su X

INCIDENTE A VENARIA - Malore mentre è alla guida: la sua vettura finisce contro altre due parcheggiate - FOTO - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Borgaro Torinese: auto si ribalta in carreggiata, la conducente era ubriaca al volante - Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 novembre 2025, in via Lanzo a Borgaro Torinese. torinotoday.it scrive

Borgaro, auto si ribalta in via Lanzo: 40enne positivo all’alcol test - Un incidente nel tardo pomeriggio ha interrotto la normale circolazione su via Lanzo, a Borgaro Torinese, dove una Renault Clio si è ribaltata all’altezza del velox, provocando disagi immediati e atti ... Da giornalelavoce.it

Scontro auto-bus scuola nel Torinese, un morto e 20 feriti - L'automobilista è morto e venti studenti dei cinquanta sul pullman sono rimasti feriti, nessuno in modo grave: si ... Secondo ansa.it