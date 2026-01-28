Droga al Cep | gli incontri nei vicoli anche alla presenza di un bimbo il cellulare in cella e la limousine per ostentare potere

Gli agenti della Mobile hanno arrestato 15 persone al Cep, tra cui alcuni coinvolti in incontri nei vicoli dove si spacciava droga anche davanti a un bambino. Durante le indagini, gli investigatori hanno scoperto che alcuni di loro usavano un mini cellulare nascosto nel calzino per coordinarsi. La scena più eclatante è stata trovare una limousine parcheggiata vicino ai vicoli, un modo per ostentare potere. Gli arresti sono arrivati dopo settimane di pedinamenti e intercettazioni, che hanno confermato l’attività illecita della banda.

Gli squilli di quel mini cellulare, nascosto dentro un calzino, sono stati quasi una conferma per gli uomini della Squadra Mobile, le cui indagini hanno portato all'arresto ieri mattina di 15 persone (qui i nomi), difesi anche dagli avvocati Salvatore Silvestro e Nino Cacia.

