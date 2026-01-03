Porta la droga al figlio in carcere | finisce anche lui in cella

Un tentativo di consegna di droga in un istituto penitenziario si è concluso con l’arresto anche del corresponsabile. Nel carcere di Poggioreale, gli agenti hanno sequestrato 150 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, trovate durante un’operazione di controllo. L’uomo, che aveva portato la droga per il figlio detenuto, è stato tratto in arresto e condotto in cella, evidenziando ancora una volta le sfide legate alla sicurezza delle strutt

Tenta di consegnare droga al figlio in carcere, ma viene scoperto e finisce anche lui in cella. È successo nel carcere di Poggioreale dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 150 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina. A rendere noto l'episodio è l'Uspp, con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Porta la droga al figlio in carcere: finisce anche lui in cella Leggi anche: Napoli, porta droga al figlio detenuto: scoperto, finisce nello stesso carcere Leggi anche: Cellulari e droga in cella: blitz in carcere del “Sappe” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il Doge è morto. Porta la droga al figlio in carcere: finisce anche lui in cella - È successo nel carcere di Poggioreale dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 150 ... napolitoday.it

Poggioreale, tenta di portare droga al figlio detenuto: arrestato e recluso nello stesso carcere - Napoli– Ha tentato di introdurre droga all’interno del carcere per consegnarla al figlio detenuto, ma è stato scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria e arrestato. cronachedellacampania.it

Tenta di consegnare droga a figlio detenuto, anche lui in cella - Tenta di consegnare droga al figlio detenuto ma viene scoperto e finisce anche lui in cella, nello stesso carcere: è successo nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, dove gli agenti della p ... ansa.it

Per salvare sua madre, dovette accettare ciò che gli era proibito.

+ + + Proseguono le indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna. L’autopsia sul cadavere ha chiarito l’ora del decesso e le modalità della morte. La pista delle droga è quella che porta al campo dove è stato condotto per essere ammazzato + + + - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.