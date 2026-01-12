Trentini | l' arresto i 420 giorni di cella i messaggi alla mamma dal carcere | Attenta alla revisione E ricarica il cellulare

Trentini: il cooperante italiano arrestato in Venezuela è stato liberato all’alba del 12 gennaio dopo 420 giorni di detenzione. Durante il periodo in carcere, ha inviato messaggi alla madre, tra cui avvertimenti sulla revisione e richieste di ricaricare il cellulare. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza delle procedure diplomatiche e sulla tutela dei cittadini italiani all’estero.

Il cooperante italiano è stato liberato all'alba del 12 gennaio: era stato arrestato in Venezuela e tenuto in cella senza che fossero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

trentini l arresto i 420 giorni di cella i messaggi alla mamma dal carcere attenta alla revisione e ricarica il cellulare

Alberto Trentini, una prigionia lunga 420 giorni senza accuse ufficiali; La storia di Alberto Trentini. L'arresto, i 420 giorni di cella, e quei messaggi alla mamma dal carcere: «Attenta alla revisione. E ricarica il cellulare»; Non solo Trentini, ecco chi sono gli altri 27 italiani in carcere a Caracas per motivi “politici”; Caracas: «Rilasciamo prigionieri politici». Liberati Gasperin e Pilieri, speranza per Trentini.

