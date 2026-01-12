Trentini | l' arresto i 420 giorni di cella i messaggi alla mamma dal carcere | Attenta alla revisione E ricarica il cellulare

Trentini: il cooperante italiano arrestato in Venezuela è stato liberato all’alba del 12 gennaio dopo 420 giorni di detenzione. Durante il periodo in carcere, ha inviato messaggi alla madre, tra cui avvertimenti sulla revisione e richieste di ricaricare il cellulare. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza delle procedure diplomatiche e sulla tutela dei cittadini italiani all’estero.

Il cooperante italiano è stato liberato all'alba del 12 gennaio: era stato arrestato in Venezuela e tenuto in cella senza che fossero. Alberto Trentini, una prigionia lunga 420 giorni senza accuse ufficiali; La storia di Alberto Trentini. L'arresto, i 420 giorni di cella, e quei messaggi alla mamma dal carcere: «Attenta alla revisione. E ricarica il cellulare»; Non solo Trentini, ecco chi sono gli altri 27 italiani in carcere a Caracas per motivi "politici"; Caracas: «Rilasciamo prigionieri politici». Liberati Gasperin e Pilieri, speranza per Trentini. Trentini liberato in Venezuela dopo oltre 400 giorni, chi è il cooperante italiano - Il 46enne cooperante umanitario, originario del Lido di Venezia, era detenuto dal 15 novembre 2024 senza accuse ufficiali a suo

Il caso di Alberto Trentini, detenuto oltre 400 giorni - L'operatore umanitario veneziano, 46 anni, si trovava nel Paese da meno di un mese per conto della Ong 'Humanity & ... ansa.it

Chi è Alberto Trentini, il cooperante liberato dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela - Era stato fermato il 15 novembre 2024 sulla strada tra Caracas e Guasdualito. msn.com

Durante la marcia nazionale per la pace (31/12/25), Luigi Ciotti ha lanciato un appello per la libertà di Alberto Trentini. “Il 2024 è stato l'anno del suo rapimento, non parliamo di arresto perché Alberto Trentini formalmente non è accusato di nulla. È invece a tutt - facebook.com facebook

Il caso di Alberto Trentini, detenuto da 400 giorni. Dall'arresto alla prima telefonata, le tappe della vicenda #ANSA x.com

