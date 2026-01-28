Un neonato di appena 28 giorni è morto all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La vicenda ha sconvolto la comunità e portato all’indagine di cinque medici. La famiglia del piccolo si trova davanti a un dolore enorme e chiede risposte sulla vicenda che ha scosso il Barese.

Una vera e propria tragedia quella avvenuta presso l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nel Barese, dove un neonato di soli 28 giorni ha perso la vita a seguito di complicazioni. Un dramma che ha devastato i genitori, che adesso pretendono rispose. La procura della Repubblica di Bari ha deciso di aprire un'inchiesta per omicidio colposo, e cinque medici risultano oggi indagati. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, il piccolo è nato lo scorso 16 dicembre al termine di una gravidanza giudicata senza complicazioni. Al momento non sono emersi dettagli sulla gravidanza, ma sembra che il neonato abbia manifestato dei chiari segnali di sofferenza fin dalla nascita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dramma nel Barese, morto un neonato di 28 giorni: indagati cinque medici

