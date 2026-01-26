morto bimbo di 28 giorni nel barese cinque medici indagati

La Procura di Bari ha avviato un’indagine per omicidio colposo riguardo alla morte di un neonato di 28 giorni presso l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Cinque medici sono attualmente sotto indagine. L’evento ha suscitato attenzione sulla gestione sanitaria e sulle eventuali responsabilità all’interno della struttura.

La Procura di Bari ha aperto un’indagine per omicidio colposo sulla morte di un neonato avvenuta nell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nel Barese, lo scorso 13 gennaio Il bambino era nato il 16 dicembre nello stesso ospedale. La pm Maria Christina De Tommasi ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone: due ginecologhe, due ostetriche e un anestesista. La pm ha anche disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’incarico per gli accertamenti sul corpo del neonato sarò conferito lunedì mattina al medico legale Biagio Solarino e al ginecologo Francesco Pascazio e l’autopsia sarà poi eseguita nel Policlinico di Bari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

