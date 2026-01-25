Dramma in ospedale muore un neonato di 28 giorni | scatta l' inchiesta indagati cinque medici

La Procura di Bari ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di un neonato di 28 giorni all'ospedale Miulli di Acquaviva. Cinque medici sono stati iscritti nel registro degli indagati. L’indagine mira a chiarire le cause del tragico decesso e eventuali responsabilità.

Morto a 28 giorni dalla nascita, cinque medici indagati. La Procura di Bari ha aperto un'indagine per omicidio colposo sulla morte di un neonato avvenuta nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nel Barese, lo scorso 13 gennaio. Il bambino era nato il 16 dicembre nello stesso ospedale. L'inchiesta La pm Maria Christina De Tommasi ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone: due ginecologhe, due ostetriche e un anestesista. La pm ha anche disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'incarico per gli accertamenti sul corpo del neonato sarò conferito domani mattina al medico legale Biagio Solarino e al ginecologo Francesco Pascazio e l'autopsia sarà poi eseguita nel Policlinico di Bari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

