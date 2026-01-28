Dove vedere in tv Sinner-Djokovic Australian Open 2026 | orario programma streaming

Questa sera, gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 2026. L’incontro si gioca venerdì 30 gennaio e vede l’azzurro, testa di serie numero 2, affrontare il serbo, numero 4 del ranking mondiale. La partita si svolgerà sulla parte bassa del tabellone e sarà trasmessa in TV e in streaming, offrendo agli spettatori italiani un’opportunità di vedere da vicino uno dei match più attesi del torneo.

La semifinale della parte bassa del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis metterà di fronte, venerdì 30 gennaio, l' azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, ed il serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo. Il match si giocherà certamente sulla Rod Laver Arena, ma l' ordine di gioco verrà svelato soltanto domani: l'incontro della sessione diurna andrà in scena non prima delle 4.30 ora italiana, mentre quello previsto nella serale si terrà non prima delle 9.30 ora italiana. Dato che Sinner è Djokovic hanno un giorno in meno di riposo rispetto ad Alcaraz e Zverev, è verosimile che l'azzurro ed il serbo giochino la seconda semifinale.

