Il match tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic agli Australian Open 2026 si terrà giovedì 22 gennaio. In questa pagina troverai tutte le informazioni su orario, programma e modalità di streaming dell’evento, per seguire la partita in modo semplice e chiaro. Restate aggiornati per conoscere i dettagli del torneo e le possibilità di visione in diretta.

Giovedì 22 gennaio Francesco Maestrelli sarà chiamato a un nuovo impegno nella sua esperienza magica negli Australian Open 2026. Conquistato per la prima volta in carriera l’accesso al main draw di uno Slam, il tennista piano giocherà una partita dal significato molto speciale. Alla Rod Laver Arena di Melbourne disputerà il secondo turno contro Novak Djokovic, dieci-volte vincitore di questo Major. Vinta la battaglia al primo round contro il francese Terence Atmane al quinto parziale, Maestrelli avrà l’opportunità di confrontarsi con Nole sul campo principale dell’intero torneo. Una grande soddisfazione per lui, che ora vorrà godersi la sfida e dare tutto quello che ha per mettere in difficoltà un mostro sacro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Maestrelli-Djokovic, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

