Ecco le informazioni su dove seguire in TV e streaming il match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston agli Australian Open 2026. L’incontro si terrà martedì 20 gennaio, con inizio previsto non prima delle 09:00 ora italiana. Di seguito, il programma completo e le modalità di visione per non perdere l’appuntamento con il primo turno del torneo.

Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli Australian Open 2026. Il numero 2 del mondo scenderà in campo martedì 20 gennaio, con orario fissato non prima delle 09:00 italiane, per il match di primo turno contro il francese Hugo Gaston. L’obiettivo dell’azzurro è chiaro: conquistare il terzo titolo consecutivo a Melbourne, un’impresa riuscita in oltre 120 anni di storia del torneo solo a Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic. Nel match Sinner-Gaston, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026, il tennista altoatesino partirà con i favori del pronostico. Tuttavia, l’avversario non va sottovalutato: Hugo Gaston, mancino francese, è noto per il suo stile di gioco atipico, basato su continue variazioni, smorzate e cambi di ritmo, elementi che possono spezzare le certezze anche dei giocatori più solidi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Gaston, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Paolini-Sasnovich, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Jannik Sinner - Hugo Gaston all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner, quando gioca contro Gaston? Orario e dove vedere (in tv e streaming) l'esordio di Jannik agli Australian Open; Sinner-Gaston, primo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Quando gioca Sinner con Gaston agli Australian Open, data e orario del primo incontro di Jannik.

Sinner, quando gioca contro Gaston? Orario e dove vedere (in tv e streaming) l'esordio di Jannik agli Australian Open - Il tennista italiano, dopo aver cominciato in salita questo 2026, tra lo scontro a Seul perso con Alcaraz e l'uscita dal ... msn.com