Damiano David e l’attrice Dove Cameron si sono lasciati andare a qualche dettaglio inaspettato sulla proposta di matrimonio. Cameron ha raccontato come sono andate le cose, svelando alcuni retroscena finora rimasti nascosti. La coppia ha condiviso momenti intimi che fanno intuire quanto siano felici e innamorati.

Ospite di Jimmy Fallon al Tonight Show, . Poche settimane fa, con un post sui social, Damiano David ha annunciato di aver fatto una proposta di matrimonio a Dove Cameron. A breve dunque la coppia si unirà in matrimonio e già in molti stanno attendendo con ansia questo grande giorno. Nel mentre in queste ore proprio l’attrice è stata ospite di Jimmy Fallon al Tonight Show e nel corso della chiacchierata ha rivelato i retroscena della proposta. «L’anello è bellissimo. Ha fatto un lavoro bellissimo. Ha aiutato a disegnarlo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Dove Cameron rivela i retroscena della proposta di matrimonio di Damiano David

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha recentemente annunciato il suo matrimonio, dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio da Dove Cameron.

Damiano David, frontman dei Måneskin, e Dove Cameron hanno confermato il loro matrimonio attraverso un post su Instagram del 3 gennaio 2026.

Dove Cameron is reportedly engaged to Damiano David

