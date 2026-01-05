damiano david e dove cameron si sposano le foto che confermano il matrimonio

Damiano David, frontman dei Måneskin, e Dove Cameron hanno confermato il loro matrimonio attraverso un post su Instagram del 3 gennaio 2026. Dopo settimane di speculazioni e anticipazioni, le foto ufficiali attestano il loro legame. La coppia, molto seguita sui social, ha scelto di condividere questo importante passo pubblico, suscitando interesse tra i fan e i media.

Dopo settimane di voci e indizi social, ora è ufficiale: Damiano David si sposa. Il frontman dei Måneskin ha scelto la sera del 3 gennaio 2026 per condividere con i suoi 7,5 milioni di follower su Instagram un post destinato a far parlare il mondo intero.

