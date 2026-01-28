Dortmund-Inter Chivu sogna ancora un posto tra le prime otto | il pronostico

L’Inter torna a giocare in Europa e cerca di rilanciarsi dopo tre sconfitte di fila. I nerazzurri sono riusciti a vincere a Dortmund, mantenendo aperta la speranza di passare il turno e di evitare i playoff. Chivu sogna ancora un posto tra le prime otto, anche se la strada resta dura. La partita ha dato un segnale positivo, ma ora bisogna continuare a lottare.

Nonostante tre sconfitte consecutive, i nerazzurri vincendo in Germania hanno ancora la possibilità di evitare i playoff Ultimo turno nel maxi girone di Champions League non proprio agevole per l'Inter, reduce in Champions League da tre ko consecutivi. Eppure la matematica lascia ancora la speranza di evitare i playoff e di entrare tra le prime otto. Scopriamo pronostico e quote di Borussia Dortmund-Inter in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21. I nerazzurri si ripresentano in Europa dopo la travolgente vittoria contro il Pisa per 6-2: nonostante fosse andata sotto di due gol, la squadra di Chivu ha saputo rimontare e mettere sotto i toscani iniziando la fuga scudetto grazie allo stop parziale del Milan allo stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dortmund-Inter, Chivu sogna ancora un posto tra le prime otto: il pronostico Approfondimenti su Dortmund Inter Borussia Dortmund-Inter, Chivu sogna ancora un posto tra le prime otto: il pronostico L'incontro tra Borussia Dortmund e Inter rappresenta un momento chiave per i nerazzurri. Inter-Arsenal, Chivu: “Tra le più forti d’Europa. Prime otto? Obiettivo chiaro” In vista di Inter-Arsenal, settima giornata di Champions League, Cristian Chivu ha sottolineato il rispetto per l’avversario e l’importanza di mantenere lucidità durante la partita. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Serie A Now - Tutto pronto per la 15esima di campionato Ultime notizie su Dortmund Inter Argomenti discussi: Pronostico Borussia Dortmund-Inter quote 8ª giornata Champions; L'Inter a Dortmund con il sogno ottavi di Champions League: le combinazioni necessarie; Bisseck: 'Siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo'; Inter e Napoli divise in Europa. Chivu sogna, Conte per non salutare. Probabili formazioni Borussia Dortmund-Inter: le indicazioni verso la 23^ giornataProbabili formazioni Borussia Dortmund Inter - Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter e gli indizi per il fantacalcio ... fantamaster.it Borussia Dortmund-Inter: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo realeI nerazzurri scendono in campo al Westfalenstadion per contendere ai gialloneri l'ultima giornata della fase a girone unico ... tuttosport.com COME FINIRÀ BORUSSIA DORTMUND-INTER: RISULTATO ESATTO E MARCATORI - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #BorussiaDortmund- #Inter x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.