Borussia Dortmund-Inter Chivu sogna ancora un posto tra le prime otto | il pronostico

L'incontro tra Borussia Dortmund e Inter rappresenta un momento chiave per i nerazzurri. Nonostante le tre sconfitte di fila, la vittoria in Germania mantiene aperta la possibilità di qualificarsi tra le prime otto, evitando i playoff. La partita assume un ruolo strategico nel proseguimento della stagione, con i nerazzurri che sperano di recuperare terreno e consolidare le proprie chance di avanzamento.

Nonostante tre sconfitte consecutive, i nerazzurri vincendo in Germania hanno ancora la possibilità di evitare i playoff Ultimo turno nel maxi girone di Champions League non proprio agevole per l'Inter, reduce in Champions League da tre ko consecutivi. Eppure la matematica lascia ancora la speranza di evitare i playoff e di entrare tra le prime otto. Scopriamo pronostico e quote di Borussia Dortmund-Inter in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21. I nerazzurri si ripresentano in Europa dopo la travolgente vittoria contro il Pisa per 6-2: nonostante fosse andata sotto di due gol, la squadra di Chivu ha saputo rimontare e mettere sotto i toscani iniziando la fuga scudetto grazie allo stop parziale del Milan allo stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter? La partita si svolge nell’ambito della fase a gironi di Champions League.

Argomenti discussi: Champions League, Borussia Dortmund-Inter: le attività di vigilia; L'Inter in fuga al bivio Champions a Dortmund: Chivu prepara i suoi alla missione difficile ma non impossibile; Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter (Champions League); Borussia Dortmund-Inter pronostico e quote, la chicca dell'esperto.

