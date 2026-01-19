Inter-Arsenal Chivu | Tra le più forti d’Europa Prime otto? Obiettivo chiaro

In vista di Inter-Arsenal, settima giornata di Champions League, Cristian Chivu ha sottolineato il rispetto per l’avversario e l’importanza di mantenere lucidità durante la partita. L’obiettivo principale della squadra è qualificarsi tra le prime otto del torneo, un traguardo che richiede attenzione e impegno costante. La sfida si presenta come un momento cruciale per la squadra nerazzurra, determinata a consolidare la propria posizione in una competizione di alto livello.

Alla vigilia di Inter-Arsenal, settima giornata della fase campionato di Champions League, Cristian Chivu ha messo subito il perimetro della partita: rispetto massimo per l’avversario, lucidità negli snodi del match e un obiettivo dichiarato, chiudere tra le prime otto. Martedì sera a San Siro non è solo una gara di cartello, ma un passaggio che misura ambizioni e maturità europea. L’allenatore nerazzurro non gira attorno ai numeri e al peso specifico dell’Arsenal. “È tra le squadre più forti d’Europa, per investimenti e competitività degli ultimi anni. Sono primi in Premier e in Champions. Insieme al Bayern, sono tra le più forti”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Chivu, in un’intervista a Sky Sport, ha commentato le sfide europee dell’Inter, sottolineando che Arsenal e Bayern sono le squadre più forti in circolazione. Tuttavia, ha precisato che questa condizione non preclude la possibilità di competere e ottenere risultati positivi. Le sue parole evidenziano un atteggiamento di rispetto verso gli avversari, mantenendo però fiducia nelle capacità della squadra.

In vista della penultima giornata di Champions League, l’Inter si prepara alla sfida contro l’Arsenal con l’obiettivo di migliorare la propria prestazione. Chivu sottolinea l’importanza di eliminare gli errori e di concentrarsi per raggiungere le prime otto posizioni della classifica. La partita rappresenta un’occasione chiave per consolidare le chances di qualificazione diretta agli ottavi di finale.

