Dora Lanaro festeggia 100 anni di vita a San Giovanni Teatino

Oggi a San Giovanni Teatino si è festeggiato un traguardo importante. Dora Lanaro ha compiuto 100 anni e la comunità le ha dedicato un pomeriggio di celebrazioni semplici ma sentite. Il Comune le ha consegnato una pergamena e un mazzo di fiori, simboli di affetto e stima. La festa ha coinvolto amici e vicini, che hanno voluto condividere questo momento speciale con la centenaria.

Pomeriggio di festa, a San Giovanni Teatino, per i 100 anni di Dora Lanaro. Un traguardo straordinario che il Comune ha voluto celebrare con un piccolo omaggio: una pergamena ricordo e un mazzo di fiori, simboli della stima e dell'affetto di tutta la comunità. A portare gli auguri.

