Dopo l' Ice scoppia il caso pasdaran alle Olimpiadi | Gravissimo se confermato L' ambasciata smentisce

Dopo le dichiarazioni del presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, si riaccende il caso pasdaran alle Olimpiadi. In aula al Senato, Balboni ha detto che potrebbe essere gravissimo se le accuse fossero confermate, lasciando intendere che ci siano sospetti su alcune attività sospette legate alla manifestazione. L’ambasciata ha subito smentito, ma i dubbi restano. La polemica si infiamma e ora si attende una risposta ufficiale.

A parlare della presenza Guardie della Rivoluzione come parte della scorta degli atleti iraniani ai Giochi sarebbe stato il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni Ad affermarlo in aula al Senato sarebbe stato il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni (FdI). In risposta alle polemiche delle opposizioni sulla presenza dell'Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il senatore avrebbe menzionato le Guardie della Rivoluzione come parte della scorta degli atleti iraniani alle Olimpiadi invernali Milano Cortina. "Di questo non vi scandalizzate", la provocazione indirizzata al centrosinistra, che ora chiede al governo Meloni di chiarire. Olimpiadi Milano Cortina 2026: dopo l'Ice scoppia il caso Pasdaran, ma l'Iran smentisce La polemica sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si infiamma ancora, questa volta per un caso legato all'Iran. Dopo l'Ice ora si parla di pasdaran alle Olimpiadi. Teheran smentisce, i dem: "Il governo chiarisca"

