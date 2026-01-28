Dopo l' Ice ora si parla di pasdaran alle Olimpiadi Teheran smentisce i dem | Il governo chiarisca

Questa mattina in Senato si è tornati a parlare delle Olimpiadi e delle possibili prese di posizione iraniane. Alberto Balboni di Fratelli d’Italia ha detto che il governo dovrebbe fare chiarezza sui pasdaran e il loro possibile ruolo. Teheran ha già smentito ogni coinvolgimento, ma il dibattito resta aperto. I democratici chiedono spiegazioni ufficiali.

A parlare della presenza Guardie della Rivoluzione come parte della scorta degli atleti iraniani ai Giochi sarebbe stato il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni Ad affermarlo in aula al Senato sarebbe stato il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni (FdI). In risposta alle polemiche delle opposizioni sulla presenza dell'Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il senatore avrebbe menzionato le Guardie della Rivoluzione come parte della scorta degli atleti iraniani alle Olimpiadi invernali Milano Cortina. "Di questo non vi scandalizzate", la provocazione indirizzata al centrosinistra, che ora chiede al governo Meloni di chiarire.

