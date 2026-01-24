La sinistra attacca il governo | Chiarisca su Ice alle Olimpiadi Piantedosi | Non ci risulta

A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si intensificano le polemiche sulla possibile presenza di agenti ICE statunitensi. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha chiarito che al momento non ci sono conferme di un loro intervento a supporto della sicurezza. La questione rimane al centro del dibattito politico, mentre le autorità italiane continuano a monitorare la situazione.

A due settimane dall’apertura dei Giochi invernali, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi smentisce che agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense siano attesi in Italia per “supportare” la sicurezza di Milano-Cortina 2026. “ Premesso che non ci risulta in questa fase in questo momento ”, ha detto a margine del Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano, “ ma anche se fosse le delegazioni straniere scelgono loro. a chi rivolgersi per assicurare la cornice di sicurezza. Non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane ovviamente assicurato dalle autorità nazionali ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Agenti dell’Ice alle Olimpiadi invernali, Pd-M5s-Avs: ‘Il governo deve spiegare’. Piantedosi: ‘Non vedo qual è il problema’La notizia della presenza di agenti dell’Ice in Italia, incaricati di supervisionare la sicurezza del Team Usa durante le Olimpiadi invernali, ha suscitato reazioni politiche.

