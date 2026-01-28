Dopo l’arresto continua a spacciare 26enne trovata ancora con la droga

La 26enne arrestata per spaccio è stata sorpresa di nuovo con della droga. Nonostante fosse in manette, ha continuato a distribuire sostanze stupefacenti. La polizia l’ha fermata nuovamente durante un controllo e questa volta l’ha denunciata, confermando che il suo comportamento non si è fermato nemmeno dopo l’arresto.

Era finita agli arresti insieme al compagno all'inizio del mese, ora per lei scatta la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Dopo l'arresto ha continuato a spacciare; controllata dalla polizia è stata ora denunciata dalla polizia. Protagonista una ragazza di 26 anni accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La giovane era stata arrestata lo scorso 7 gennaio dalla polizia a Cisterna insieme al proprio compagno nell'ambito di un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti. In seguito all'arresto, nei suoi confronti era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma presso gli uffici di polizia.

