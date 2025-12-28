Acilia continua a nascondere e spacciare droga anche mentre è ai domiciliari

Acilia continua a essere scena di attività illecite, anche durante il regime di domiciliari. I carabinieri di Ostia hanno arrestato un uomo di 35 anni, trovato in possesso di oltre 5 chilogrammi di droga e materiale per il confezionamento. L’operazione si inserisce in un più ampio sforzo delle forze dell’ordine per contrastare il traffico di sostanze illegali e garantire la sicurezza della comunità locale.

I carabinieri della compagnia di Ostia hanno nuovamente arrestato un 35enne del posto, dopo aver rinvenuto nella sua abitazione altri 5,3 chilogrammi di droga e materiale per il confezionamento in dosi. In particolare, sono stati sequestrati oltre 3 chili di hashish, suddivisi in 34 panetti e.

