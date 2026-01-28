Dopo di noi saranno realizzate a Pontinia gli alloggi per 36 persone con disabilità

A Pontinia si preparano alloggi per 36 persone con disabilità, pensati per il “dopo di noi”. Verranno costruiti in due siti diversi e serviranno il distretto socio-sanitario che comprende anche Latina, Sermoneta, Sabaudia e Norma. L’obiettivo è offrire una risposta concreta alle famiglie che hanno bisogno di strutture adeguate per i propri cari.

Alloggi attrezzati per 36 persone con disabilità, in due siti a Pontinia, per il “dopo di noi”, a servizio del distretto socio-sanitario che include Latina, Sermoneta, Sabaudia, Norma e Pontinia. È l’oggetto di altrettante convenzioni siglate dai sindaci di Latina e Pontinia, Matilde Celentano ed Eligio Tombolillo, per i “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”. Le strutture saranno realizzate grazie a fondi Pnrr per l’inclusione e i servizi sociali, dell’ammontare di 1.430.000 euro (di cui 855mila euro per interventi strutturali, domotica e arredi, e il restante per il programma socio-sanitario).🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Pontinia Dopo

L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha stanziato oltre 36 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pontinia Dopo

Argomenti discussi: Il dopo di noi in Calabria è autogestito mentre i fondi pubblici, inutilizzati, tornano indietro; Revoca dei fondi Dopo di noi a Catanzaro, Cirillo (Ave Ama): Deludente per i disabili che aspettavano un cambio di passo; Dopo di Noi, pubblicato l’avviso nel Comune di Pescara: domande entro il 9 febbraio; Disabilità, da Regione 880 mila per Dopo di noi: Toppa ai ritardi del ministero.

Fondo Dopo di Noi: come saranno distribuiti i 90 milioniVia libera dalla Conferenza Unificata delle Regioni al decreto che distribuisce i fondi a favore di persone con gravi disabilità, prive di sostegno familiare E’ stato approvato giovedì dalla ... disabili.com

Dopo di noi. Svolta per il futuro dei disabili gravi senza sostegno famigliare o legge beffa? Confronto tra Carnevali (Pd) e Baroni (M5s)Non ci sono vincoli da parte di chi userà questi soldi per il dopo di noi di garantire soluzioni meno stressanti ed umilianti per il disabile e, ad esempio, l’assistenza domiciliare ovvero la tutela ... quotidianosanita.it

Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno x.com

Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno - facebook.com facebook