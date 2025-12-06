Un vero e proprio regalo di Natale, concreto e atteso da anni, è arrivato ieri per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Il Comune di Ascoli ha infatti presentato il progetto ‘Dopo di noi’, finanziato nell’ambito del Pnrr: un intervento che dà finalmente risposta a una delle domande più dolorose che accompagnano mamme, papà e caregiver: "Chi si prenderà cura dei nostri figli quando noi non potremo più farlo?". Il progetto, curato dall’Ambito Territoriale Sociale, rappresenta un investimento non solo strutturale ma soprattutto umano. Alla casa albergo Ferrucci sono stati ristrutturati due appartamenti capaci di accogliere fino a dieci persone, creando uno spazio protetto dove i ragazzi potranno crescere nella direzione dell’autonomia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il progetto ‘Dopo di noi’: "Dono di Natale per l’autonomia delle persone con disabilità"