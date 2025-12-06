Ecco il progetto ‘Dopo di noi’ | Dono di Natale per l’autonomia delle persone con disabilità
Un vero e proprio regalo di Natale, concreto e atteso da anni, è arrivato ieri per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Il Comune di Ascoli ha infatti presentato il progetto ‘Dopo di noi’, finanziato nell’ambito del Pnrr: un intervento che dà finalmente risposta a una delle domande più dolorose che accompagnano mamme, papà e caregiver: "Chi si prenderà cura dei nostri figli quando noi non potremo più farlo?". Il progetto, curato dall’Ambito Territoriale Sociale, rappresenta un investimento non solo strutturale ma soprattutto umano. Alla casa albergo Ferrucci sono stati ristrutturati due appartamenti capaci di accogliere fino a dieci persone, creando uno spazio protetto dove i ragazzi potranno crescere nella direzione dell’autonomia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Il progetto “Dal buon grano all’eccellenza dei runditt”, dopo la semina presso l' Asilo Infantile Trabucchi di Malesco, è approdato sul Lago Maggiore, coinvolgendo l'Istituto Professionale per l'agricoltura E. e G. Cavallini di Lesa. Gli studenti si stanno impegna - facebook.com Vai su Facebook
MONFALCONE - Dopo la bocciatura del precedente progetto, il consigliere regionale di Patto per l’Autonomia lancia una riformulazione per non permettere risorse alle aziende pubbliche «responsabili dell’esposizione all’ asbesto». Vai su X
Ecco il progetto ‘Dopo di noi’: "Dono di Natale per l’autonomia delle persone con disabilità" - Alla casa albergo Ferrucci sono stati ristrutturati due appartamenti capaci di accogliere fino a dieci persone. ilrestodelcarlino.it scrive
Cosa significa «donare»? Un progetto AVIS lo racconta nei CRE - Quando si parla di «dono», la prima cosa che spesso ci viene in mente sono i regali, quelli che ci scambiamo a Natale e che riceviamo al nostro compleanno. Scrive ecodibergamo.it