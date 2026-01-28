Dopo Cambiaghi e Juanlu Sánchez spunta una nuova pista per la fascia del Napoli

Il Napoli si muove ancora sul mercato per rinforzare la fascia destra. Dopo aver seguito Juanlu Sánchez e Cambiaghi, nelle ultime ore si fa avanti una nuova pista. I dirigenti azzurri stanno valutando una possibilità che potrebbe portare a un nuovo nome per il ruolo. La situazione rimane in evoluzione e tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Dopo l’interesse del Napoli per Juanlu Sánchez e Cambiaghi, proprio nelle ultime ore emerge una possibile novità sulla corsia destra che potrebbe cambiare le strategie del club azzurro. In un momento decisivo della sessione, la dirigenza partenopea sta valutando nuove piste per rinforzare la rosa, consapevole che ogni mossa dovrà essere ponderata con estrema attenzione. La sorpresa arriva dal Bologna, con cui sarebbero stati avviati i primi contatti per un profilo ritenuto interessante e funzionale al progetto tecnico. Il nome finito sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Emil Holm, esterno svedese attualmente in forza al Bologna ed ex Atalanta.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli punta su Juanlu Sanchez come possibile rinforzo per la corsia destra, considerando anche Fortini come alternativa italiana.

Il Napoli torna a cercare soluzioni per Juanlu Sanchez.

Gira e rigira, Manna va sempre a bussare alla porta del Bologna. Dopo Beukema e i tentativi a vuoto per Ndoye e Cambiaghi, ora ci prova per lo svedese Holm facebook

In #ComoBologna si concentra tutto in una manciata di minuti. #Cambiaghi apre le danze al 49’, firmando il gol. Poi Cambiaghi commette fallo su Van de Brempt e, dopo che il terzino del Como si rialza provocandolo, reagisce con un colpo al volto. Rosso! # x.com