Dopo 11 anni il Dna incastra l' autore di una violenta rapina in appartamento

Dopo undici anni, la polizia ha finalmente incastrato il responsabile di una violenta rapina in appartamento avvenuta nel 2015. Gli investigatori sono riusciti a risolvere il caso grazie al test del dna, che ha portato alla condanna di un uomo, ritenuto uno dei due malviventi. La vicenda era rimasta irrisolta per molto tempo, finché le analisi genetiche hanno fatto luce sui fatti.

Gli anziani padroni di casa ebbero una colluttazione con la coppia di ladri e furono costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso, il malvivente condannato Un “cold case” risolto dal test del dna quello che, nella giornata di mercoledì, ha visto condannare un topo d'appartamento per una violenta rapina consumata nel 2015 quando due malviventi, un uomo e una donna, entrarono in una casa per svaligiarla. Sorpresi dagli anziani proprietari, era nata una colluttazione nel corso della quale il ladro aveva perso il proprio cappellino mentre il padrone di casa, malmenato, era stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove era stato poi dimesso con una prognosi di 8 giorni.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La polizia ha individuato l'autore della rapina con accoltellamento avvenuta a Torino, in via Scarlatti, due mesi fa.

La polizia ha finalmente incastrato il ladro che due anni fa aveva svaligiato una villa a Izano.

