Donna scippata della borsa per strada | assolti due ventenni

Due giovani di 24 e 26 anni sono stati assolti dal tribunale di Agrigento dall’accusa di furto aggravato. Christian Mantione e Danilo Camillo Pio Albanito erano stati accusati di aver scippato una donna per strada, ma la giudice ha deciso che non ci sono prove sufficienti per condannarli. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione, lasciando i due ragazzi liberi di tornare alle loro vite.

Il tribunale di Agrigento ha assolto Christian Mantione, 26 anni, e Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni, imputati per furto aggravato in concorso, “perché non hanno commesso il fatto”. La sentenza, pronunciata dal giudice monocratico Emanuela Caturano, riguarda un episodio avvenuto il 5 marzo 2021 a Canicattì, quando a una donna venne strappata la borsa contenente 40 euro e un telefono cellulare mentre percorreva una strada cittadina. Secondo l’accusa, i due giovani avrebbero agito insieme dopo essere scesi da un’auto, avvicinando la vittima alle spalle e sottraendole la borsa. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna di entrambi a due anni e otto mesi di reclusione e 1.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Donna scippata agrigento

Due minorenni sono stati arrestati a Fano dopo un rapido inseguimento per un episodio di scippo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Donna scippata agrigento

Argomenti discussi: Anziana derubata della borsa in Pescheria: l'89enne cade a terra e sbatte la testa contro una fioriera. L'aggressione in un video; Terrore al bancomat. Una donna scippata e l’altra rapinata e pestata; Pisa, anziana aggredita e scippata in pieno centro, il racconto choc: Abbiamo paura; TREVISO | SCIPPO IN PESCHERIA, ANZIANA CADE E BATTE LA TESTA. CACCIA AL LADRO VIOLENTO.

Anziana derubata della borsa in Pescheria: l'89enne cade a terra e sbatte la testa contro una fioriera. L'aggressione in un videoTREVISO - Aggressione in via Pescheria: è successo a danno di una donna 89enne in via San Parisio a Treviso. E non in tarda serata o di notte, ma alle 16.30 di sabato ... ilgazzettino.it

Donna scippata da due ragazzi, un agente li insegue e recupera la borsaIl fatto nei giorni scorsi in via Don Morosini, l'intervento di un poliziotto libero dal servizio quando la vittima ha chiesto aiuto ... latinaoggi.eu

Donna di 75 anni scippata sul marciapiede di via Palmanova a Milano: i passanti bloccano uno dei due aggressori fino all’arrivo della Polizia. L’uomo è stato arrestato, mentre il complice è riuscito a fuggire. Articolo nei commenti facebook