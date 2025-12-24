Pegognaga (Mantova), 24 dicembre 2025 – Una 78nne di Pegognaga è stata vittima di uno scippo, ma la sua lucidità e prontezza le hanno permesso di fornire dettagli preziosi alle forze dell’ordine, che sono riuscite a risalire al presunto responsabile. Lo scippo. Tutto è iniziato lo scorso 3 luglio, quando la 78enne è stata avvicinata da un’auto e il conducente, con una mossa tanto fulminea quanto violenta, le ha strappato la borsa. All’anziana, scossa e turbata, non è rimasto altro da fare che raggiungere la caserma e denunciare l’episodio ai carabinieri. Targa e modello dell’auto. Scossa, la signora, ma abbastanza lucida da ricordare targa e modello del veicolo: dettagli preziosi per l’indagine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pegognaga, scippata della borsa: 78enne annota targa e modello dell’auto. Denunciato un 51enne

