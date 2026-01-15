Due minorenni sono stati arrestati a Fano dopo un rapido inseguimento per un episodio di scippo. La vicenda è iniziata quando, nel primo pomeriggio di sabato, un’anziana donna è stata derubata della borsa e lasciata a terra durante una passeggiata verso la fermata dell’autobus. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei giovani coinvolti, garantendo la sicurezza della vittima.

Fano (Pesaro), 15 gennaio 2026 - Nel primo pomeriggio di un sabato qualunque, la passeggiata di un’anziana verso la fermata dell’autobus si è trasformata in un incubo. Nel cuore del centro storico di Fano, a pochi passi dal Pincio, la donna è stata aggredita da due minorenni tunisini, che le hanno strappato la borsa. Un’aggressione brutale, avvenuta in pieno giorno, che ha lasciato segni profondi sul corpo e nella memoria della vittima. Scaraventata a terra, polso fratturato . Secondo quanto riportato dai militari, l’anziana, di nazionalità ucraina, stava camminando in via della Mandria quando ha incrociato due giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scippata della borsa e gettata a terra: arrestati due minorenni dopo un rocambolesco inseguimento

