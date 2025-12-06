Domenica 7 dicembre torna #domenicalmuseo | ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura statali
Domenica 7 dicembre si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domani Sabato 6 e Domenica 7 Dicembre Cinquefrondi ospiterà il PRIMO CONVEGNO PROGETTO AZIONE "ASPROMONTE E SCIENZA" La presenza dei tanti ricercatori, dottori e personalità arricchirà questa due giorni dove si parlerà di salute, di territorio, - facebook.com Vai su Facebook
Per #DomenicalMuseo, il 7 dicembre ingressi gratuiti nei luoghi della cultura statali - Domenica 7 dicembre torna l’appuntamento con “#domenicalmuseo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che garantisce l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei, nei parchi archeol ... Riporta ravennanotizie.it
Aperti per le feste: luoghi della cultura gratis domenica 7 dicembre - Musei della Toscana con presentazioni, installazioni, mostre e visite guidate. Da nove.firenze.it
CASALECCHIO DI RENO (BO): Domenica 7 dicembre torna la Festa degli Elfi - In piazza del Popolo il tradizionale lancio di palloncini con le letterine per Babbo Natale ... renonews.it scrive
Torna #DomenicalMuseo: 7 dicembre ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici - Il 7 dicembre torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito - Secondo ilvescovado.it
“La via dei presepi” di Bacchereto, domenica 7 dicembre l’inaugurazione - CARMIGNANO – Da domenica 7 dicembre a domenica 11 gennaio, a Bacchereto, per il quarto anno consecutivo torna l’arte presepiale. piananotizie.it scrive
41a Stagione del Teatro in Dialetto Triestino: il 7 dicembre "Din Don xe torna el Campanon" - 30, al TEATRINO BASAGLIA del Parco di San Giovanni (via Edoardo Weiss, 13 a Trieste) andrà in scena il secondo spettacolo FUORI ABBONAMENTO della 41a Stagione del Teat ... Da triestecafe.it