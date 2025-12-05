Domenica al Museo | anche il 7 dicembre ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali

Genovatoday.it | 5 dic 2025

Si chiudono gli appuntamenti del 2025 con “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Domenica 7 dicembre i musei liguri aprono le porte al pubblico.Le visite si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

