Turismo Agropoli guida la nascente DMO Cilento | parla Mutalipassi

23 dic 2025

È stato annunciato ufficialmente il lancio della DMO “CILENTO”, un progetto volto a promuovere un turismo più integrato e sostenibile nel territorio. Con Agropoli come Comune capofila, questa iniziativa mira a valorizzare le risorse locali e a favorire una crescita equilibrata del settore turistico nel Cilento. La nascita della DMO rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell’offerta turistica e la promozione del territorio a livello nazionale e internazionale.

Nasce ufficialmente la DMO “CILENTO”, un importante passo verso lo sviluppo turistico integrato del territorio, con Agropoli come Comune capofila. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle recenti disposizioni regionali e del Decreto Dirigenziale numero 310 del 14 luglio 2025 della Regione. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

