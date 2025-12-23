Turismo Agropoli guida la nascente DMO Cilento | parla Mutalipassi

È stato annunciato ufficialmente il lancio della DMO “CILENTO”, un progetto volto a promuovere un turismo più integrato e sostenibile nel territorio. Con Agropoli come Comune capofila, questa iniziativa mira a valorizzare le risorse locali e a favorire una crescita equilibrata del settore turistico nel Cilento. La nascita della DMO rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell’offerta turistica e la promozione del territorio a livello nazionale e internazionale.

Nasce ufficialmente la DMO "CILENTO", un importante passo verso lo sviluppo turistico integrato del territorio, con Agropoli come Comune capofila. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle recenti disposizioni regionali e del Decreto Dirigenziale numero 310 del 14 luglio 2025 della Regione.

Agropoli, nasce nuovo gruppo consiliare: ne fanno parte 3 consiglieri comunali - I consiglieri Di Biasi, Russo e Serra ufficializzano la costituzione del nuovo gruppo unico. infocilento.it

AGROPOLI, PESCE: “A GENNAIO DIBATTITO PUBBLICO SUL FUTURO DEL COMMERCIO IN CENTRO” Agropoli è chiamata a fare i conti con una scelta che riguarda il suo cuore urbano: , à e non possono - facebook.com facebook

