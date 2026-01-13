Eventi estivi il Comune di Montesilvano cerca proposte per il 2026 | ecco l' avviso pubblico

Il Comune di Montesilvano ha aperto un avviso pubblico per raccogliere proposte relative agli eventi estivi del 2026. L’obiettivo è individuare iniziative artistiche, culturali e ricreative di qualità, che possano arricchire il calendario estivo della città. Questa fase di consultazione mira a coinvolgere professionisti e organizzatori nel delineare un programma vario e di livello, contribuendo alla promozione di Montesilvano come meta di interesse culturale e ricreativo.

Il Comune di Montesilvano avvia una ricognizione finalizzata a individuare proposte artistiche, culturali e ricreative di alto profilo, che vadano a comporre il cartellone degli eventi estivi 2026. L'obiettivo prioritario è trascendere la consueta programmazione, costruendo un palinsesto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Montesilvano apre le proposte per l’Estate 2026 - Al via le manifestazioni d’interesse per il cartellone estivo 2026 di Montesilvano: priorità a progetti originali e artisti mai ospitati ... abruzzonews.eu

Un ricco calendario di eventi e manifestazioni per il 2026 nel Pala Dean Martin di Montesilvano - Tanti gli appuntamenti durante l'anno già programmati all'interno del Pala Dean Martin: dallo sport alla medicina, dalla religione agli eventi natalizi ... ilpescara.it

