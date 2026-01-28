Dimensionamento scolastico tre gli accorpamenti in provincia | c' è una fusione a Cesenatico

Il governo ha approvato i nuovi dimensionamenti scolastici in provincia di Forlì-Cesena, con tre fusioni previste, tra cui quella a Cesenatico. Il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi definisce questa mossa un

Così il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi commenta l’ordinanza del commissario ad acta con la quale martedì sera il governo ha proceduto ai dimensionamenti di 17 autonomie scolastiche in Emilia Romagna "Un taglio inopportuno, attuato secondo logiche che fino all’ultimo abbiamo cercato di contrastare". Così il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi commenta l’ordinanza del commissario ad acta con la quale martedì sera il governo ha proceduto ai dimensionamenti di 17 autonomie scolastiche in Emilia Romagna. “Si tratta di una riduzione rilevante che arriva secondo metodi e criteri di cui si fatica a capire la ratio e soprattutto la necessità.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cesenatico Scuola

Il governo ha deciso di accorpare tre scuole nella provincia, creando il nuovo Istituto comprensivo Valle del Bidente.

A Bologna, sindacati e Regione si sono uniti in una protesta contro il piano di dimensionamento scolastico previsto in Emilia-Romagna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cesenatico Scuola

Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico: serve una decisione equa, fondata sui dati e rispettosa del territorio; Emilia-Romagna, l'Ufficio scolastico regionale rassicura le famiglie: Dal dimensionamento nessun disservizio per gli studenti; Il problema delle megascuole in Sardegna, i docenti: Sul dimensionamento scolastico non ci hanno consultato; Autonomie scolastiche da salvare: ecco le 17 realtà a rischio taglio in Emilia Romagna.

Dimensionamento scuole: ecco tutti gli accorpamenti in Emilia RomagnaBologna, 28 gennaio 2026 – Il dimensionamento scolastico è realtà. Il decreto è pronto. ilrestodelcarlino.it

Dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027: ecco cosa cambia in provincia di SalernoVia libera al piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027 in Campania. Il provvedimento, che recepisce le linee guida nazionali, mira ad adeguarsi ai parametri ministeriali. Ventitré in t ... salernotoday.it

La mannaia del dimensionamento scolastico penalizza nuovamente l'Irpinia per il prossimo anno. Ad Avellino vengono accorpati l'alberghiero “Manlio Rossi-Doria” e il liceo “De Luca”. Mentre ad Ariano scompare il “Ruggiero II” che va a fondersi per l'indirizzo facebook

Dimensionamento scolastico, Lepore: “O ti inginocchi a FdI o subisci ritorsioni” | FOTO x.com