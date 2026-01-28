Dimensionamento scolastico tre accorpamenti in provincia | nasce l' Istituto comprensivo Valle del Bidente

Il governo ha deciso di accorpare tre scuole nella provincia, creando il nuovo Istituto comprensivo Valle del Bidente. La mossa ha scatenato le proteste dei genitori e dei docenti, che criticano la rapidità con cui sono state prese le decisioni. Il consigliere regionale del Pd, Daniele Valbonesi, definisce il taglio “inopportuno” e dice che le logiche dietro la scelta sono state troppo affrettate. Ora si aspetta una reazione da parte delle comunità coinvolte.

Il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi commenta l'ordinanza del commissario ad acta con la quale martedì sera il governo ha proceduto ai dimensionamenti di 17 autonomie scolastiche in Emilia Romagna "Un taglio inopportuno, attuato secondo logiche che fino all'ultimo abbiamo cercato di contrastare". Così il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi commenta l'ordinanza del commissario ad acta con la quale martedì sera il governo ha proceduto ai dimensionamenti di 17 autonomie scolastiche in Emilia Romagna. "Si tratta di una riduzione rilevante che arriva secondo metodi e criteri di cui si fatica a capire la ratio e soprattutto la necessità.

