Dimensionamento scolastico protesta a Bologna | sindacati e Regione contro gli accorpamenti

A Bologna, sindacati e Regione si sono uniti in una protesta contro il piano di dimensionamento scolastico previsto in Emilia-Romagna. La mobilitazione mira a esprimere preoccupazioni e dubbi riguardo agli accorpamenti delle scuole, sottolineando l'importanza di un’istruzione di qualità e di un’organizzazione equilibrata del sistema scolastico regionale. La questione coinvolge diversi attori e riflette le sfide legate alla gestione delle risorse e alla tutela del diritto all’istruzione.

Mobilitazione congiunta di sindacati della scuola e istituzioni regionali a Bologna contro il piano di dimensionamento scolastico previsto in Emilia-Romagna. Come riporta l’Ansa, la protesta si è svolta davanti alla Prefettura, dove nonostante la pioggia si sono riuniti numerosi rappresentanti del mondo della scuola, affiancati da amministratori locali e regionali. Alla manifestazione hanno aderito Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Gilda Unams, Snals Confsal e Anief. Per i sindacati si tratta di un’iniziativa senza precedenti per unità e partecipazione. Il segretario regionale della Uil Scuola, Serafino Veltri, ha sottolineato che il dimensionamento viene presentato come un’operazione tecnica, ma avrebbe invece effetti concreti e negativi su personale, studenti e territori, in particolare nelle aree già fragili dal punto di vista demografico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dimensionamento scolastico, Pd e sindacati in piazza contro il commissariamentoIl dibattito sul dimensionamento scolastico e sul commissariamento della Regione Emilia-Romagna coinvolge partiti, sindacati, amministratori e comunità scolastiche.

Dimensionamento scolastico, rischio commissariamento per la Toscana che si è opposta agli accorpamentiIl dimensionamento scolastico in Toscana ha suscitato preoccupazioni, con l’opposizione alle proposte di accorpamento che ha portato a timori di commissariamento.

