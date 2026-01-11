Istituti Comprensivi | risposta dell’Ufficio Scolastico alla Gilda

L’Ufficio Scolastico ha fornito una risposta alla Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza riguardo alla mancata inclusione dei nuovi istituti comprensivi nell’ultimo decreto di programmazione territoriale per il prossimo anno scolastico. La comunicazione chiarisce i criteri e le motivazioni alla base di questa decisione, offrendo un quadro aggiornato sulla pianificazione dell’offerta educativa nella regione.

L'Ufficio Scolastico ha risposto alla richiesta della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza che aveva chiesto lumi in merito al mancato inserimento nell'annuale decreto di "Programmazione territoriale dell'offerta di istruzione", per il prossimo anno scolastico, dei costituendi istituti.

